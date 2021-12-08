2021/12/08 | 12:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطتي في تغريدة له، علق النائب الأمريكي، آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات التابعة للكونغرس الأمريكي على خبر “اعتقال أحد المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في فرنسا”.وعلى حسابه في “تويتر”، قال آدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعليق من داخل الكونغرس الأمريكي على “اعتقال مشتبه به بقتل خاشقجي” المركز الخبري الوطني.

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