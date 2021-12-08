البرلمان الألماني ينتخب أولاف شولتز مستشارًا جديدًا خلفًا لميركل

2021/12/08 | 12:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخب البرلمان الألماني، الأربعاء، أولاف شولتز كمستشار جديد للبلاد خلفًا لأنجيلا ميركل التي شغلت المنصب لـ16 عامًا كأول امرأة في هذا المنصب بتاريخ ألمانيا.

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