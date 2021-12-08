2021/12/08 | 12:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركتا الأدوية "ميديكاغو" و"غلاكسو سميث كلاين"، الثلاثاء، عن "نتائج إيجابية للفعالية والسلامة"، بعد تجربة ما وصف بأنه أول لقاح نباتي مضاد لفيروس كورونا في العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج إيجابية لأول "لقاح نباتي" ضد فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج إيجابية لأول "لقاح نباتي" ضد فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).