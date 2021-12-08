2021/12/08 | 12:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يزور قرية اللهيبان ويستمع لمشاكل واحتياجات ساكنيها المركز الخبري الوطني.

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