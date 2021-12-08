2021/12/08 | 12:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، إطلاق بوابة التقديم إلى المنحة المجانية لتخصصات المجموعة الطبية في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2022/2021.وذكر بيان للوزارة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تعلن إطلاق بوابة التقديم الى المنحة المجانية بالتخصصات الطبية المركز الخبري الوطني.

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