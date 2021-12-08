الإختيار المستحيل - سعود سالم

2021/12/08 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم ١-;-٥-;- - ظل للحظات طويلة واقفا ينظر إلى الطاولات والكراسي العديدة الفارغة.



عملية إختيار المكان الذي سيجلس فيه ليشرب قهوته تبدو له في كل مرة معقدة وشديدة الإزعاج، رغم أنه غالبا ما ينتهي به الأمر إلى إختيار نفس المكان إذا ما وجده خاليا.



يبدو أنه لا يعرف أحدا ولا أحد يعرفه، وربما لا يريد أن يعرف أحدا ولا يريد أحدا يعرفه، وربما لا أحد يريد أن يعرفه.



رغم أن الجميع يحييه بأبتسامة أو بتلويحة من ......





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