حكاية من وحي المجتمع... أنا شاب، عالة على أسرتي... - عائشة العلوي

2021/12/08 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عائشة_العلوي حصلت على الشهادة الجامعية بعد طول انتظار ومعاناة كبيرة، مررت خلالها بعدة تحديات وصعوبات.



كانت أولها تدببر متطلباتي اليومية بالدراهم المعدودات التي أحصل عليها من عائلتي، وذلك منذ أنْ غادرت قريتي بالجبل لإتمام دراستي بإحدى الإعداديات بدمنات...كلما حل فصل الشتاء، كانت تتجمد أطرافي، فكنت لا أقوى على الكتابة وأحيانا تتلعثم الكلمات في فمي من كثرة ما يهتز من شدة البرد.



نعم، أيام تحملتها لأن أسرتي ......





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