2021/12/08 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gxgw8I8d3uo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نقطة الخلاف الحقيقية بين الصدر والتنسيقية الشيعية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نقطة الخلاف الحقيقية بين الصدر والتنسيقية الشيعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).