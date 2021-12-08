إطلاق بوابة التقديم الى المنحة المجانية في التخصصات الطبية

2021/12/08 | 13:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت دائرة التعليم الجامعي الأهلي أربعة خيارات أمام الطالب للتقديم الى المنحة.

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