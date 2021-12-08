الكاظمي يزور قرية اللهيبان في مخمور ويلتقي بالأهالي

2021/12/08 | 13:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعزار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، قرية اللهيبان في مخمور والتقى بالأهالي.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، زار قرية اللهيبان في قضاء مخمور".وأضاف البيان، أن "الكاظمي التقى بأهالي القرية وأستمع إلى مشاكلهم واحتياجاتهم".

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