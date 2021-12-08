بالصور .. الكاظمي يزور قرية اللهيبان في قضاء مخمور

2021/12/08 | 13:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ زار القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قرية اللهيبان في قضاء مخمور، والتقى بالأهالي هناك واستمع إلى مشاكلهم واحتياجاتهم./انتهى9

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