صور.. الكاظمي يزور أحد قرى قضاء مخمور ويلتقي الأهالي ويستمع إلى مشاكلهم

2021/12/08 | 13:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

زار القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الاربعاء، قرية اللهيبان في قضاء مخمور.

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واشار المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، تلقاه "ناس" (8 كانون الاول 2021)، ان "الكاظمي التقى بالأهالي هناك واستمع إلى مشاكلهم واحتياجاتهم".

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