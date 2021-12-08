2021/12/08 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم نائب الأمين العام للعتبة

الحسينيّة المقدّسة الاستاذ حسن رشيد

العبايجي وحدة تدريبية بعنوان "مبادئ

وأساسيات المحاسبة المالية" التي نظمها

قسم تطوير الموارد البشرية في العتبة

المقدسة لموظفي الحسابات ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب الامين العام في العتبة الحسينية المقدسة يحل مدربًا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب الامين العام في العتبة الحسينية المقدسة يحل مدربًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).