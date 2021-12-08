وفد اوربي متعدد الجنسيات يزور العتبات المقدسة في العراق:شاهدنا كيف يتبرك الزائرون وتبركنا مثلهم

2021/12/08 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد اوربي متعدد الجنسيات العتبات

المقدسة في العراق بغية الاطلاع على

المناطق الاثرية في البلد، وابرز

المعالم الدينية لاسيما العتبة

الحسينية المقدسة ومتحفها والمشاريع

الفكرية والدينية التي تنفذها من

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