2021/12/08 | 13:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، بشأن نوع اللقاح في الجرعة الثالثة لشرائح المشمولة بها.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح متلفز، “انه يمكن استعمال اي نوع من اللقاح في الجرعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل يجب أن تحصل على جرعة ثالثة من لقاح كورونا؟ الصحة تُجيب المركز الخبري الوطني.

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