2021/12/08 | 13:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن كانت قد ارتفعت خلال الجلستين الماضيتن مع تراجع المخاوف من أثر متحور فيروس كورونا “أوميكرون” على طلب الوقود العالمي.وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.13% إلى 75.34 دولار للبرميل، بحلول الساعة الساعة … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض اسعار النفط العالمية مع تراجع المخاوف من متحور اوميكرون) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض اسعار النفط العالمية مع تراجع المخاوف من متحور اوميكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).