2021/12/08 | 13:21 - المصدر: السومرية نيوز

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طيران الجيش يقتل اثنين من داعش في منطقة الكسار بالأنبار

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