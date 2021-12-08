قراءة في جولات الرئيس أبو مازن والمبادرة الجزائرية - إبراهيم ابراش

2021/12/08 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_ابراش ليس بالضرورة أن زيارة الرئيس أبو مازن لروسيا لها علاقة بمصالحة بين الرئيس ومحمد دحلان وكردة فعل على زيارة دحلان لموسكو في الشهر الماضي، كما أن زيارة الرئيس للجزائر وتونس ليس بالضرورة كردة فعل على زيارة قيادة حركة حماس برئاسة اسماعيل هنية للمغرب في يونيو الماضي أو رداً على التطبيع المغربي الإسرائيلي وما تبعه من اتفاقات أمنية وعسكرية بين الطرفين.



قد تكون هذه الأمور حاضرة في اجتماعات الرئيس مع قي ......





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