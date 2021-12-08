مزالق الوعظ الفكري - مصعب قاسم عزاوي

2021/12/08 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: في معظم إجاباتك تركز على تقديم الأفكار وتحليلها بشكل يمكن المتلقي من تفسير واقعه بشكل أكثر وضوحاً، ولكنك تتجنب طرح مشروع أو رؤية لما ينبغي أن يكون في المستقبل، أو بمعنى آخر لا تقدم مشروع عمل أو خارطة طريق للمستقبل؟مصعب قاسم عزاوي: بشكل عقلاني صريح فإني لا أعتقد بأنه من الصالح أو ......





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