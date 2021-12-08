اللواء سعد معن: تفجير البصرة كان بدراجة تحمل عبوة ناسفة ولم يكن انتحارياً

2021/12/08 | 14:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، بأن “أربعة شهداء وأربعة جرحى سقطوا بانفجار دراجة نارية مفخخة في تقاطع الصمود وسط البصرة”.وقال اللواء معن إن “المعلومات الأولية تشير إلى أن العملية ليست انتحارية بل … Readmore

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