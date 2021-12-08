وزير الدفاع الامريكي يجدد وقوف الولايات المتحدة بجانب اقليم كردستان والتنسيق معه للتصدي للارهاب

2021/12/08 | 14:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، على أهمية المضي قُدماً في العلاقات المتينة بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة والتنسيق المشترك في التصدي لإرهابيي داعش.وحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس وزراء إقليم كوردستان، جاء ذلك في رسالة تلقاها رئيس … Readmore

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