2021/12/08 | 14:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افادت خلية الإعلام الحكومي ، اليوم الأربعاء ،بضبط مواد كيمياوية خطرة ومستلزمات طبية مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مديرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مواد كيمياوية خطرة في ميناء أم قصر المركز الخبري الوطني.

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