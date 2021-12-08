2021/12/08 | 14:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تشير تطورات الطقس، اليوم الاربعاء، الى حالة ممطرة في العراق خلال الساعات المقبلة.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك :”الأجواء الآن في العراق غائمة بشكل جزئي ومع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق..



توقعات بأمطار رعدية خلال الساعات المقبلة المركز الخبري الوطني.

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