التعليم تطلق بوابة التقديم الى المنحة المجانية للتخصصات الطبية

2021/12/08 | 14:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق بوابة التقديم الى المنحة المجانية لتخصصات المجموعة الطبية في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2022/2021.وحددت دائرة التعليم الجامعي الأهلي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أربعة خيارات أمام الطالب للتقديم الى المنحة التي ستكون متاحة لمدة عشرة أيام عبر البوابة الإلكترونية(www.pe-gate.org).واشترطت …

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