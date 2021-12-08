خلية الإعلام الحكومي: ضبط مواد كيمياوية ومستلزمات طبية مخالفة

2021/12/08 | 14:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الأربعاء، ضبط مواد كيمياوية خطرة ومستلزمات طبية مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عمليات الضبط النوعية التي تنفذها هيئة المنافذ الحدودية والدوائر الساندة لها، مستمرة لمنع مرور أي مخالفه تنعكس سلباً على صحة وسلامة المواطن، حيث تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، من ضبط سبع حاويات في ساحة رصيف 27".

وأوضح، أنه "من خلال الكشف والتدقيق الموقعي، تبين وجود (5) حاويات تحتوي على (مواد كيمياوية خطره مزدوجة الاستخدام) بالإضافة إلى وجود (2) حاوية تحتوي على (مستلزمات طبية متنوعة) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

وتابع "تم تشكيل على الفور لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة الكيفية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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