طيران الجيش يقتل اثنين من عصابات داعش الإرهابية في الأنبار

2021/12/08 | 14:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكن طيران الجيش العراقي، اليوم الاربعاء، من قتل أثنين من عصابات داعش الإرهابية في الانبار.وذكر بيان لوزارة الدفاع، أنه “خلال تنفيذ واجب استطلاع مسلح لطيران الجيش، تمكن من قتل اثنين من عصابات داعش الإرهابية في منطقة الكسار بمحافظة الانبار”.

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