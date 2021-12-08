المئات من اصحاب العقود والاجور من حملة الشهادات العليا يتظاهرون امام وزارة التعليم (صور)

2021/12/08 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

خرج المئات من موظفي العقود التدريسيين والاجور، اليوم الأربعاء، بتظاهرات امام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال عدد من المتظاهرين لـ (بغداد اليوم)، ان "وزارة التعليم العالي قامت بإلغاء العقود التدريسيين في الجامعات وتحويلهم الى محاضرين وهم من حملة الشهادات العليا ماجستير ودكتوراه".

وأضافوا، انه "بدلا من ان تقف معهم وتنصفهم وتطالب بحقوقهم تبخس بحق 22 الف عائلة بانتظار استلام راتب العقد ".

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