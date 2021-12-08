اكمال التخصيص المالي للاجراء اليوميين لدائرتين في ديالى

2021/12/08 | 14:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أكملت حكومة ديالى المحلية التخصيص المالي للاجراء اليوميين في دائرتين في المحافظة .وقال مصدر حكومي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان ادارة ديالى اكملت التخصيص المالي لدائرة صحة ديالى ودائرة المجاري الذين تم تحويلهم الى عقود بحسب قرار ٣١٥ .واضاف انه تم اكمال الاجراءات واحتساب الكلف المالية من قبل قسم الحسابات في ديوان المحافظة ودائرة الموازنة في وزارة المالية بعد مخاطبة ادارة ديالى وزارة المالية ./انتهى

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