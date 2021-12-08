مصدر عسكري يكشف عن تفاصيل العملية العسكرية المشتركة بين ديالى والسليمانية

2021/12/08 | 14:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / كشف مصدر عسكري عن تفاصيل العملية العسكرية التي انطلقت على الحدود الفاصلة بين ديالى والسليمانية .وقال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان العملية العسكرية التي انطلقت من / 4 / محاور لتعقب اهداف مهمة لداعش ضمن مناطق كالاجو ومحيط كفري وصولا الى ضفاف نهر ديالى ضمن منحدرات جبلية معقدة على الحدود الادارية الفاصلة بين اقليم كردستان وديالى هدفها انهاء جيوب داعش وسد الثغرات الامنية بين القطعات العسكرية .واضاف ان العملية تشترك بها 3 الوية من البشمركة وباسناد من طيران الجيش وقوات من الفرقة الاولى وتجري في عمق 20كم ضمن محاور كالاجو وكفري لملاحقة / 15 / هدفا مهما .مؤكدا ان العملية تهدف الى تامين حدود اكثر من 30 قرية على الحدود الادارية الفاصلة بالاضافة الى محيط مدن كفري وكالاجو وكرميان وصولا الى اطراف خانقين ./انتهى

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