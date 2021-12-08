طالبت بإخلاء سبيله.. السعودية تنفي علاقة مواطن موقوف في باريس بقضية خاشقجي

2021/12/08 | 14:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن السفارة السعودية لدى فرنسا بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة، وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فوراً.

كما تود السفارة التأكيد بأن القضاء السعودي قد اتخذ أحكاماً حيال كل من ثبت مشاركته في قضية جمال خاشقجي، وهم حالياً يقضون عقوباتهم المقررة.

وقال مسؤول سعودي، الثلاثاء، إن أنباء اعتقال أحد المتهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي في فرنسا "كاذبة ومسألة خطأ في تحديد الهوية".

وأضاف في تصريح لرويترز، أن "المدانين بارتكاب الجريمة يقضون حاليا عقوباتهم في السعودية".

وكان مصدر في الشرطة ومصدر قضائي قد قالا إن السلطات الفرنسية اعتقلت أحد المشتبه بهم في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وذلك في مطار شارل ديغول قرب باريس اليوم الثلاثاء بينما كان يوشك على ركوب طائرة متجهة إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقال المصدر بالشرطة إن المعتقل يدعى خالد بن عائض العتيبي وهو عضو سابق في الحرس الملكي السعودي.

واسم العتيبي مدرج على قوائم عقوبات أمريكية وبريطانية على أساس أنه ضالع في قتل خاشقجي، ومدرج أيضا على قائمة فرنسية بالمطلوبين.

وقال رئيس منظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار "خبر رائع أن الشرطة الفرنسية لم تغمض عينيها عن وجود خالد العتيبي على التراب الوطني".

ويأتي الاعتقال بعد أيام قلائل من محادثات مباشرة أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في السعودية مع الحاكم الفعلي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وكان ماكرون بذلك أول زعيم غربي كبير يزور المملكة منذ مقتل خاشقجي.

وقالت خطيبته خديجة جنكيز على تويتر "أرحب باعتقال أحد قتلة جمال اليوم في فرنسا".



وأضافت ""على فرنسا محاكمته على جريمته أو تسليمه إلى دولة قادرة ومستعدة للتحقيق معه ومحاكمته هو ومن أصدر الأمر بقتل جمال".

وشوهد خاشقجي، آخر مرة وهو يدخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول عام 2018.



ويعتقد المسؤولون الآتراك أنه تم تقطيع أوصاله بعد قتله ونقلها إلى خارج القنصلية.



ولم يُعثر على رفاته حتى الآن.

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