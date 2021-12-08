الأمن اللبناني يفكك شبكة لتهريب البشر

2021/12/08 | 14:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الأمن اللبناني، اليوم الأربعاء، تفكيك شبكة تنشط في تهريب الأشخاص بين لبنان وسوريا وتوقيف أفرادها.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة في بيان صحفي اليوم أوردته “الوكالة الوطنية للإعلام” ، إن معلومات توافرت حول نشاط شبكة لتهريب الأشخاص بين لبنان وسوريا عبر معابر التهريب غير الشرعية في منطقة وادي خالد.

وأضافت أن القطعات المختصة باشرت إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المشتبه فيهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة توصلت هذه الشعبة إلى تحديد هوية المتورطين بهذه العمليات وهم لبنانيان وسوري.

وأشارت إلى أنه بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة نتج عنها توقيف الأشخاص الثلاثة برفقة رجل وست نساء وأطفال، جميعهم من التابعية السوريا.

ولفتت إلى أنه بالتحقيق معهم، اعترفوا أنهم ينشطون بعمليات تهريب السوريين إلى الأراضي اللبنانية أو العكس منذ حوالى السنة تقريباً، لقاء مبلغ مالي يتراوح بين مليون ومليوني ليرة لبنانية للشخص الواحد.

ووفق المديرية، أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

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