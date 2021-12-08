تحطم مروحية تقل رئيس هيئة الأركان الهندية

2021/12/08 | 14:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت تقارير إعلامية أن مروحية عسكرية تقل مسؤولين من بينهم رئيس الاركان الهندي بيبين راوات تحطمت في منطقة كونور في تاميل نادو.

وأفادت شبكة ” ان دي تي في” بأنه تم نقل بعض المصابين للمستشفى.

وتردد أنه كان على متن المروحية 14 شخصاً.

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