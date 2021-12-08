الحصان: 20 إدراجاً بالسوق السعودي في 2021..وقريباً إطلاق العقود الفردية للمشتقات

2021/12/08 | 14:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية القابضة "مجموعة تداول"، خالد الحصان، اليوم الأربعاء، إن المجموعة لديها خطط للتوسع وتقديم خدمات إضافية للشركات المدرجة.وأضاف الحصان، خلال مؤتمر صحفي عقب حفل إدراج شركة مجموعة تداول …

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