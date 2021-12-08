القضاء الكويتي يأمر بحبس 4 متهمين في قضية تمويل “حزب الله”

2021/12/08 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدر القضاء الكويتي، اليوم الأربعاء، أمرا يقضي باستمرار حبس 4 متهمين في قضية تمويل “حزب الله” اللبناني، بعد إحالتهم من النيابة العامة، ورفض طلبات إخلاء سبيلهم.وأشارت صحيفة “القبس” إلى أن تجديد […]

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