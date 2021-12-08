2021/12/08 | 14:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GbuqhsMGfnI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موكب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في عمق مخمور بعد اختتام زيارته إلى قرية لهيبان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موكب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في عمق مخمور بعد اختتام زيارته إلى قرية لهيبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).