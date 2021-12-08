بريطانيا تحذر إيران: هذه فرصتكم الأخيرة

2021/12/08 | 14:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قبل يوم واحد من الموعد المقرر لاستئناف المحادثات النووية، دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إيران إلى العودة إلى الاتفاق النووي، قائلة إنها “آخر فرصة” لعودتهم للالتزام به.ونقلت وكالة “رويترز” عن […]

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