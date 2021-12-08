مجلس النواب الألماني ينتخب أولاف شولتس مستشارا جديدا خلفا لميركل

2021/12/08 | 14:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم يانيك باسكيه بعد شهرين ونصف الشهر على الانتخابات في ألمانيا، انتخب مجلس النواب الأربعاء الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس مستشارا، معيدا اليسار الوسط إلى الحكم ليطوي بذلك نهائيا عهد أنغيلا ميركل الذي استمر 16 عاما.وأصبح شولتس المستشار التاسع لألمانيا … Readmore

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