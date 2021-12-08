مزاد عملة البنك المركزي يبيع اكثر من 200 مليون دولار

2021/12/08 | 14:52 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

باع البنك المركزي اليوم الاربعاء خلال مزاده لبيع العملة اكثر من 200 مليون دولار، فيما شارك 44 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية والحوالات الخارجية، فضلاً عن مشاركة 291 شركة توسط.

وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاد اليوم لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضاً في مبيعاته من الدولار بنسبة 0.99% لتصل إلى 200 مليون و590 الف دولار أمريكي غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، التي بلغت المبيعات فيه 202 مليونان و 324 الفاً و 503 دولارات.

وذهبت اغلب مبيعات البنك لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 132 مليوناً و750 الف دولار، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 68 مليوناً و220 ألف دولار بشكل نقدي.

وقام 25 مصرفاً بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 19 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و 291 شركة توسط.

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