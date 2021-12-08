2021/12/08 | 14:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى محافظة البصرة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “الكاظمي وصل قبل قليل إلى محافظة البصرة”.وأضاف أن “ذلك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد مخمور..



الكاظمي يصل البصرة المركز الخبري الوطني.

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