ولي العهد السعودي يزور الإمارات تزامنا مع تطورات بقضية خاشقجي

2021/12/08 | 14:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بواصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأربعاء جولته الخليجية في الإمارات التي وصلها أمس، بالتزامن مع توقيف شخص في فرنسا قدّم على أنه ملاحق في تركيا بتهمة التورّط بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وفق مصادر قضائية فرنسية.ومن … Readmore

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