2021/12/08 | 15:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت مصادر في الشرطة الفرنسية عن ملابسات القبض على مواطن سعودي يوم الثلاثاء في مطار بباريس للاشتباه بصلته بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، مشيرة إلى دور لجواز سفره في هذا الأمر.ونقلت وكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصادر بالشرطة الفرنسية عن ملابسات اعتقال المواطن السعودي بباريس المركز الخبري الوطني.

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