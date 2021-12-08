العراق.. الصحة تتخذ قراراً مفاجئاً بشأن المقبلين على الزواج! - عاجل

2021/12/08 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم)، على وثيقة رسمية من وزارة الصحة، تتعلق بفحص المقبلين على الزواج.

وتضمنت الوثيقة رفع اجور فحص المقبلين على الزواج من 50 الف الى 75 الف دينار لكلا الجنسين.

وجاء في الوثيقة:

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