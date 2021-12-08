2021/12/08 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو مجلس النواب المنحل ايوب الربيعي، الأربعاء، عن حراك تقوده 3 جهات لانهاء ما تعرف في محافظة ديالى بـ "ازمة الوقف".

وقال الربيعي لـ (بغداد اليوم)، ان "الوقف هو اكبر حوض زراعي في ديالى، ويمثل بوابة بعقوبة الشمالية الشرقية صوب ريفها، ويشتهر بوجود من 10 الى 15 الف دونم من البساتين الكثيفة المترامية الممتدة بين عشرات القرى الزراعية".

واضاف، ان "الوقف يمثل ازمة مزمنة للمشهد الامني في ديالى بسبب تكرار الخروقات الأمنية ونزوح اغلب سكان القرى منذ 2006 وما اعقبها من سنوات لاسباب تتعلق بالإرهاب وبالنزاعات العشائرية الطاحنة التي دفعت الى خلق مناطق مهجورة استغلت من قبل الارهاب كمضافات ايواء وانطلاق لشن الهجمات".

واشار الى، ان "شيوخ عشائر وجهات سياسية ودينية وقيادات وامنية بدأت بحراك حقيقي لانهاء ازمة الوقف من خلال عقد مؤتمر عام يسهم في خلق مصالحة بين العشائر المتنازعة وانهاء ملف الارهاب والسعي لاعادة الاسر".

وأوضح، ان "هذه الخطوات من شانها ان تبيح للقوات الأمنية على مسك الارض وانهاء اي وجود للخلايا المتطرفة".

واشار الى ان "عدم حسم ازمة الوقف، فان ديالى لن تستقر امنيا ، فالمنطقة تحتاج الى اليات محددة من خلال المسك الميداني وفتح الطرق والتعاون مع القوات الامنية في كشف اسماء الخلايا النائمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما قصة "ازمة الوقف" في ديالى وما علاقتها بالإرهاب والنزاعات العشائرية؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما قصة "ازمة الوقف" في ديالى وما علاقتها بالإرهاب والنزاعات العشائرية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).