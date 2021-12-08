التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني (التكميلي) لطلبة السادس الاعدادي

2021/12/08 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، موعد إجراء امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الاعدادي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "حددت يوم الأربعاء الموافق (22 كانون الأول 2021) موعدا لإجراء امتحانات "الدور الثاني التكميلي" لطلبة السادس الاعدادي بفروعه كافة للعام الدراسي 2020- 2021".

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