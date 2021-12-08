تسجيل هزة أرضية في نينوى

2021/12/08 | 15:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، تسجيل هزة أرضية في محافظة نينوى.

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