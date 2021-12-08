التربية تحدد الثاني والعشرين من الشهر الحالي موعدا لإجراء امتحانات

2021/12/08 | 15:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حددت وزارة التربية الثاني والعشرين من الشهر الحالي، موعدا لإجراء امتحانات "الدور الثاني التكميلي" لطلبة السادس الاعدادي بفروعه كافة للعام الدراسي 2020- 2021 ./انتهى7

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