تركيا تطلق عملية جديدة ضد المسلحين الأكراد

2021/12/08 | 15:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الأربعاء إطلاق عملية أمنية جديدة ضد مسلحى منظمة “حزب العمال الكردستاني” في ولاية وان شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن العملية، التي تحمل اسم “أرن الشتاء12-” تهدف إلى “تحييد الإرهابيين في جبل “تندورك” بالولاية.

وأشارت إلى مشاركة 450 عنصراً و41 فريقاً في العملية من قوات الدرك والقوات الخاصة والحراس الأمنيين.

تجدر الإشارة إلى أن “حزب العمال الكردستاني” مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفقاً للبيانات التركية، قتلت المنظمة حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ أكثر من 30 عاماً.

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