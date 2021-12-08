التربية تحدد موعد اجراء الامتحان التكميلي الثاني لطلبة السادس الاعدادي

2021/12/08 | 15:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التربية، موعد اجراء امتحانات الدور التكميلي الثاني لطلبة السادس الاعدادي.

وذكرت الوزارة في بيان ان “وزارة التربية حددت يوم الأربعاء الموافق (22 كانون الأول 2021) موعدا لإجراء امتحانات “الدور الثانيالتكميلي” لطلبة السادس الاعدادي بفروعه كافة للعام الدراسي 2020- 2021“.

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