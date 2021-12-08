2021/12/08 | 15:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم، فوق مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، وتجاوزت الأسعار هذا المستوى للمرة الأولى منذ 18 أكتوبر الماضي.وارتفعت العقود الآجلة للغاز في مركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار الغاز في أوروبا عند أعلى مستوى في نحو 7 أسابيع المركز الخبري الوطني.

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