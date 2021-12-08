2021/12/08 | 15:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اجتماعاً للقيادات الامنية في البصرة بحضور المحافظ أسعد العيداني.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “رئيس الوزراء القائد العام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يجتمع بالقيادات الأمنية في مقر عمليات البصرة المركز الخبري الوطني.

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